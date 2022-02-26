Правительство Германии разрешило поставку Украине 400 единиц ПТРК своего производства, находящихся в Нидерландах, - DPA

По информации агентства DPA, Федеральное правительство Германии 26 февраля одобрило поставку Украине 400 единиц противотанкового вооружения своего производства, находящихся в Нидерландах. Берлин впервые разрешил экспорт летального вооружения Киеву.