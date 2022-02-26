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Правительство Германии разрешило поставку Украине 400 единиц ПТРК своего производства, находящихся в Нидерландах, - DPA

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Правительство Германии разрешило поставку Украине 400 единиц ПТРК своего производства, находящихся в Нидерландах, - DPA
По информации агентства DPA, Федеральное правительство Германии 26 февраля одобрило поставку Украине 400 единиц противотанкового вооружения своего производства, находящихся в Нидерландах. Берлин впервые разрешил экспорт летального вооружения Киеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

До вторжения Германия последовательно отказывалась предоставлять летальное оружие и позволять экспорт немецкого оружия другим государствам.

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Топ комментарии

  • Vadim Dumikh 349ba45c
    ***** вы быстрые!! Простите за мой мат.
  • Welle
    Перевзувальники
  • Kyryll Shliakhtin
    Додавили немцам яйца.
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