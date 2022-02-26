Оккупанты расстреляли рейсовый автобус на Харьковщине - 5 погибших, 6 раненых, - ОГА

Рейсовый автобус попал под обстрел российских оккупационных войск в Изюмском районе.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Автобус попал под обстрел российских оккупационных войск в районе Волохов Яр Изюмского района Харьковской области.

"Среди погибших – две 42-летние женщины и трое мужчин (двое из них 2000 и 2004 года рождения, год рождения третьего уточняется)", - говорится в сообщении.

"Россия убивает гражданских и за свои преступления будет наказана!" – отметил Кириленко.