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Судебный и таможенный конфискат пойдет на нужды ВСУ, - правительство

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Судебный и таможенный конфискат пойдет на нужды ВСУ, - правительство
Кабинет Министров принял распоряжение о передаче всего конфискованного судами и таможней имущества на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила в фейсбуке вице-премьер и министр по делам ретнтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в первую очередь речь идет об автотранспорте.

Верещук поблагодарила министра юстиции Дениса Малюську и других причастных за оперативную работу.

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