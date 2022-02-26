Судебный и таможенный конфискат пойдет на нужды ВСУ, - правительство
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Кабинет Министров принял распоряжение о передаче всего конфискованного судами и таможней имущества на нужды Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщила в фейсбуке вице-премьер и министр по делам ретнтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, в первую очередь речь идет об автотранспорте.
Верещук поблагодарила министра юстиции Дениса Малюську и других причастных за оперативную работу.