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Скорость российского наступления временно замедлилась из-за силы украинского сопротивления, - Минобороны Великобритании

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Скорость российского наступления временно замедлилась из-за силы украинского сопротивления, - Минобороны Великобритании
Министерство обороны Великобритании сообщает, что скорость российского наступления временно замедлилась.

Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Скорость российского наступления временно замедлилась, вероятно, в результате логистических трудностей и сильного украинского сопротивления", - отмечает Минобороны Соединенного королевства.

"Российские силы обходят основные украинские населенные пункты, оставляя силы для их окружения и изоляции. К ночным столкновениям в Киеве было привлечено ограниченное количество, скорее всего, ранее заброшенных диверсионных групп. Захват Киева остается главной целью россиян", - сказано в сообщении.

Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    під Маріуполем зараз дуже гаряче,моліться за наших хлопців,там люба підиримка зараз дуже потрібна...Мапіуполь потрібно відстояти.Боже бережи Україну!!!!
  • Василий СПРУТ
    Временно ??? Закройте небо и никто отсюда живой не уйдет
  • Ruslan Kostiuk
    Не тимчасово а взагалі, скоро динаміка піде в іншу сторону
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