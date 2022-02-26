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Мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну, - обращение Зеленского к гражданам. ВИДЕО

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Обращение Президента Украины Владимира Зеленского к гражданам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мир увидел – украинцы могучие. Украинцы смелые. Украинцы – на своей родной земле и никогда ее не сдадут", - подчеркнул Зеленский.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложили организовать переговоры с РФ, сообщил президент.

"Президенты Алиев и Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только поприветствовать", – заявил Зеленский.

"Мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну. Если дети уже рождаются в укрытиях, даже когда продолжаются обстрелы, то у врага нет ни малейшего шанса в этой бесспорно народной войне", - подчеркнул президент Украины.

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  • віктор федорович 31ee1569
    Як сказала Ада Роговцева, переговори з Росією - це Переяславська Рада 2022. Лише звільнення всіх українських територій!
  • DEDALiu
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