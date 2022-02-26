Ситуация относительно вторжения: брифинг Арестовича (обновлено). ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Суммы полностью под нашим контролем, несмотря на предыдущие сообщения, что якобы половина города под ними (Россией. – Ред.). В Сумах действующие, бывшие военнослужащие и просто граждане организовались сами и держат оборону. Они даже совершают вылазки в сторону противника, сжигают их тыл, горючее, бензовозы. Сейчас там российская армия полностью деморализована, не совершается никаких действий - нет настроения, горючего и морального духа", - заявил Арестович.
По его словам, Вооруженные силы Украины удерживают позиции противника в Харькове, Херсоне и зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, где российская армия продолжает атаку.
В районах близ Киева продолжается скопление противника (на западном направлении), однако наносимые по ним артиллерийские удары препятствуют продвижению в сторону столицы. Отмечается, что враг несет большие потери.
Среди проблемных направлений, как отметил Арестович, остается Мариуполь, куда следует российская тактическая группа из-под Мелитополя, а также направление Энергодар-Запорожье.
Фактически же, по словам советника главы Офиса президента, за эти сутки, за исключением Мелитополя, враг не совершил ни одного продвижения в глубь украинской территории.
Он также отметил, что противник взял оперативную паузу из-за больших потерь и массовой сдачи в плен к украинским военнослужащим.