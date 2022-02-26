Полиция ищет мужчин, которые в последние месяцы снимают жилье небольшими группами, это могут быть вражеские корректировщики

В каждый украинский населенный пункт въехали "спящие группы", сняли квартиры и ждали часа "Ч".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Верховной Рады Украины.

"На территорию Украины в каждый населенный пункт въехали "спящие группы". Указанные лица снимали квартиры, проживали там и ждали часа "Ч".

В основном квартиры снимали, пользуясь услугами риэлторов.

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В населенных пунктах (городах) у риэлторов существуют свои рабочие чаты. Просьба к риэлторам и всем гражданам, если у вас есть информация о лицах мужского пола похожих на россиян, которые группами по 2-3 человека снимали жилье в период с декабря 2021 по настоящее время, звонить по номеру 067-983-94-03 или на 102.

Эти лица сейчас используются в качестве корректировщиков огня и диверсионных групп и могут быть вооружены", - говорится в сообщении