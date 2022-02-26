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Официально: Германия поставит Украине "Стингеры" и противотанковое оружие, - правительство ФРГ

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Официально: Германия поставит Украине "Стингеры" и противотанковое оружие, - правительство ФРГ
Кабинет Министров ФРГ решил направить Украине противотанковое оружие и "Стингеры".

Об этом заявил в субботу официальный представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Федеральное правительство сегодня (в субботу) решило для поддержки украинских Вооруженных сил направить 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух типа "Стингер" с запада Бундесвера. Оружие будет направлено в Украину так быстро, как это будет возможно", - заявил он.

Топ комментарии

  • Serg82
    Бинго!!))
  • Павло ШОвте
    ВСУ после поставки Германией тысячи Panzerfaust'ов
  • Мобильный крематорий
    Такое количество оружия на обум не поставляется. Немцы расчетливы. Если бы они были уверены, что Украина не выстоит в войне, то никогда в жизни не дали оружие. Так что если читаете коммент всепропальщика или кацапской свиньи, то смело шлите их по адресу с Доманского в известном направлении.
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