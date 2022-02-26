В течение суток российские оккупанты потеряли три самолета СУ-30 СМ, 11 вертолетов, два СУ-25, два ИЛ-76 МД, уничтожен эшелон с горючим, - Генштаб ВСУ

Противовоздушная оборона Воздушных сил ВСУ продолжает наносить существенные потери авиации оккупантов, бронетехнике и живой силе противника. В течение суток российские оккупанты потеряли 3 СУ-30 СМ, 11 вертолетов, два СУ-25, два ИЛ-76 МД, уничтожена колонна техники с горючим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В течение текущих суток российские оккупационные войска потеряли по меньшей мере 11 вертолетов разных типов, три истребителя Су-30 СМ, 2 штурмовика Су-25 и еще один военно-транспортный Ил-76 МД с десантом оккупантов. Вражескую технику уничтожали истребители Су-27, боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и "Бук М-1".

Фронтовой бомбардировщик украинских Воздушных сил Су-24 М в один заход разгромил колонну из 20 единиц военной техники.

Блестяще отработал экипаж беспилотного авиационного комплекса "Байрактар" ​​ТБ-2, который уничтожил целый железнодорожный эшелон с горюче-смазочными материалами", - говорится в сообщении.

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