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Командир полка "Азов": Мариуполь будет защищен. Мы будем биться до последней капли крови. ВИДЕО

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Командир полка "Азов": Мариуполь будет защищен. Мы будем биться до последней капли крови. ВИДЕО
В соцсетях публикуют обращение командира полка "Азов", обещающего защищать Мариуполь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Мариуполь защищают Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, полк "Азов" и другие силовые структуры.

"Мы будем биться до последней капли крови. Нам не страшны ни вражеские танки, ни ракетные удары, ни вражеская авиация. Я приказываю каждому бойцу полка "Азов" биться до последнего. Мы будем уничтожать россиян в воздухе, на земле и на воде. Вместе к победе. Слава Украине", - сказал командир.

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