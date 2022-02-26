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Перевести благотворительные взносы на нужды ВСУ можно во всех работающих отделениях "Укрпочты", - пресс-служба

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Перевести благотворительные взносы на нужды ВСУ можно во всех работающих отделениях "Укрпочты", - пресс-служба
Национальный почтовый оператор начал принимать благотворительные взносы на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"Перевести средства на специальный счет, который НБУ открыл 24 февраля с целью сбора средств для нужд армии, можно во всех работающих отделениях "Укрпочты", - говорится в сообщении.

Национальный оператор комиссию за перевод средств брать не будет.

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Реквизиты официального специального счета: UA8430000100000047330992708

Счет - мультивалютный, создан и открыт для перевода средств от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (долларах США, евро, британских фунтах, швейцарских франках, австралийских, канадских долларах, юанях Женьминьби и иенах), и от украинского бизнеса и граждан - в национальной валюте.

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Топ комментарии

  • Welt Schmerz
    Електронним шляхом простіше, через Приват24 збсь.
    Але поштою лампово так, по-доброму архаїчно...

    (думка вголос) Цікаво, скільки коштував би кілер для *****? Мля, скинулися б усією Україною...
  • Red_Sky_On
    Сегодня только узнали- сразу с женой скинули по ковидной тысяче на нужды ВСУ. Мелочь, но хоть так.
  • Aleksandr Vasylenko
    Дайте счёт министерства обороны для переводов в евро. Украинцы мы с вами. Все вместе мы победим. Слава Украiнi!
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