Перевести благотворительные взносы на нужды ВСУ можно во всех работающих отделениях "Укрпочты", - пресс-служба

Национальный почтовый оператор начал принимать благотворительные взносы на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"Перевести средства на специальный счет, который НБУ открыл 24 февраля с целью сбора средств для нужд армии, можно во всех работающих отделениях "Укрпочты", - говорится в сообщении.

Национальный оператор комиссию за перевод средств брать не будет.

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Реквизиты официального специального счета: UA8430000100000047330992708

Счет - мультивалютный, создан и открыт для перевода средств от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (долларах США, евро, британских фунтах, швейцарских франках, австралийских, канадских долларах, юанях Женьминьби и иенах), и от украинского бизнеса и граждан - в национальной валюте.

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