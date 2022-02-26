Перевести благотворительные взносы на нужды ВСУ можно во всех работающих отделениях "Укрпочты", - пресс-служба
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Национальный почтовый оператор начал принимать благотворительные взносы на нужды Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".
"Перевести средства на специальный счет, который НБУ открыл 24 февраля с целью сбора средств для нужд армии, можно во всех работающих отделениях "Укрпочты", - говорится в сообщении.
Национальный оператор комиссию за перевод средств брать не будет.
Реквизиты официального специального счета: UA8430000100000047330992708
Счет - мультивалютный, создан и открыт для перевода средств от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (долларах США, евро, британских фунтах, швейцарских франках, австралийских, канадских долларах, юанях Женьминьби и иенах), и от украинского бизнеса и граждан - в национальной валюте.