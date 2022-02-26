Возле Змеиного россияне захватили украинское спасательное судно

26 февраля во время выполнения гуманитарной миссии в районе острова Змеиный российскими военными кораблями было захвачено и удерживается гражданское спасательное судно "Сапфир".

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры, передает Цензор.НЕТ.

Связь со спасательным судном "Сапфир" в настоящее время потеряна.

"Действия военных кораблей страны-оккупанта являются прямым нарушением норм Международного морского права и Международной конвенции по безопасности мореходства. В скором времени за все военные преступления придет наказание", - подчеркнули в министерстве.

Как известно, 24 февраля оккупанты разбомбили остров Змеиный. Перед атакой военнослужащие успели сказать: "Русский военный корабль, иди на ***". Украинские власти сообщили о смерти воинов. Но 26 февраля российские СМИ заявили, что 82 украинца из Змеиного доставлены в Севастополь.