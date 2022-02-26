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Зеленский предложил Гутерришу лишить РФ права голоса в Совбезе ООН и помочь с доставкой трупов российских оккупантов

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Зеленский предложил Гутерришу лишить РФ права голоса в Совбезе ООН и помочь с доставкой трупов российских оккупантов
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем призвал лишить РФ права голоса в Совбезе ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер президента.

"Лишить страну-агрессора права голоса в Совбезе ООН, квалифицировать действия и заявления РФ как геноцид украинского народа, помочь с доставкой трупов российских солдат. Говорил об этом с генсеком ООН Антонио Гутерришем", - написал Зеленский.

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