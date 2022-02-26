Оперативная информация Генштаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 20:00 26 февраля

Оперативная информация по состоянию на 20:00 26 февраля относительно российского вторжения. Силы обороны Украины дают достойный отпор агрессору во всех операционных районах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В часности, на Полесском направлении наступление врага остановлено на рубеже Городянка, Буча, Вышгород. Подразделения противника частично утратили боеспособность.

На Северщине оккупанты завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокировки Киева. Подразделения ВС Украины сдерживают захватчика. В Черниговской области защитники государства взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом.

Противник продолжает попытки захвата населенных пунктов в Слобожанском операционном районе, продвигаясь из Белгорода в Старобельск.

В Волынском операционном районе враг производит демонстрационные действия.

Благодаря решительному отпору Объединенных сил цель РФ выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигнута.

На Южном направлении противнику удалось выйти на рубежи Скадовска и Голой Пристани. Силы обороны государства вместе с Силами территориальной обороны ведут упорные бои, чтобы не допустить закрепления по левому берегу реки Днепр. Призываем добровольцев терробороны Херсонщины и Николаевщины сопротивляться агрессору!

В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных сил ВС Украины уничтожен российский истребитель Су-30 СМ.

Российские спецназовцы и диверсанты, вопреки Женевским конвенциям и правилам ведения войны, используют объекты гражданской инфраструктуры для прикрытия своих действий.

Боевой дух украинских воинов высок!

А вот войска противника деморализованы, у них заканчиваются запасы топлива и пищи. Противник несет значительные потери. В часности, ориентировочные потери личного состава – более 3000 человек, танков – около 100, ББМ – до 540, орудий – 15, ЗРК "Бук" – 1, самолетов – 16, вертолетов – 18.

Также российские оккупанты массово бросают технику и бегут.

Победа будет за нами! Вместе победим!