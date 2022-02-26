Россия уже перебросила в Украину половину из сил, которые она стянула, - источник в Минобороны США

Представитель Министерства обороны США оценил, что Москва в это время перебросила в Украину более половины из более чем 150 тысяч военнослужащих, которых она стянула к границам Украины перед вторжением.

Об этом в субботу заявил высокопоставленный чиновник из сектора обороны США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Накануне США оценивали количество сил РФ в Украине в 30% от этого числа.

Соединенные Штаты считают, что силы РФ все больше разочарованы жизнеспособным и очень решительным украинским сопротивлением, в то время как Москва вводит в Украину все больше и больше войск.

Чиновник, говоривший на условиях анонимности, также сказал, что российские командиры, похоже, не подготовили достаточное количество топлива и базовой логистической поддержки, и теперь пытаются "приспособиться".

Представитель Министерства обороны США отметил, что Вашингтон видит признаки "жизнеспособного украинского сопротивления".

"Мы знаем, что они не достигли того прогресса, которого хотели достичь, особенно на севере. Они были разочарованы увиденным очень решительным сопротивлением", - сказал чиновник, не уточнив источники американской разведки, стоящие за этой оценкой.

Он добавил, что решительное украинское сопротивление замедлило наступление российской армии.

Ранее о том, что украинское сопротивление замедлило российское наступление, сообщило Минобороны Великобритании.

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