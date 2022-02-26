Энергосистема Украины навсегда отсоединилась от энергосистем РФ и Беларуси, - Минэнерго

Энергосистема Украины не вернется к параллельной работе с энергосистемами РФ и Беларуси.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ.

"Автономная работа украинской энергосистемы в течение 24-26 февраля прошла успешно и доказала нашу способность работать в изолированном режиме. И все это в условиях ракетных обстрелов, ожесточенных боев и попыток врага атаковать объекты критической инфраструктуры. Украинская энергосистема доказала способность поддерживать необходимую частоту 50 Гц в разных режимах работы и надежность и безопасность энергоснабжения украинским потребителям даже в условиях военной агрессии", - написал Галущенко в фейсбуке.

Министр отметил, что возвращение энергосистемы Украины в объединенную с Россией и Беларусью сеть после испытаний было запланировано на 27 февраля. Однако враг откорректировал наши планы. Сегодня подписан приказ Минэнерго об отказе от присоединения к энергосети российских оккупантов.

Минэнерго планирует обратиться к министрам энергетики европейских стран по поводу содействия в ускорении принятия решения о присоединении украинской энергосистемы к европейской.

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Галущенко отмечает, что у ОЭС Украины есть достаточный резерв мощности и продемонстрировала свою устойчивость.

"В работе на сегодняшний день 10 блоков АЭС, работает гидрогенерация, а тепловые электростанции как государственной, так и частной формы собственности нарастили достаточный запас угля для успешного окончания отопительного сезона и обеспечивают выработку необходимого объема электроэнергии и регулирования мощности", - сообщил министр.