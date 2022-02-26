Новости

Энергосистема Украины навсегда отсоединилась от энергосистем РФ и Беларуси, - Минэнерго

17 08024
Энергосистема Украины не вернется к параллельной работе с энергосистемами РФ и Беларуси.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ.

"Автономная работа украинской энергосистемы в течение 24-26 февраля прошла успешно и доказала нашу способность работать в изолированном режиме. И все это в условиях ракетных обстрелов, ожесточенных боев и попыток врага атаковать объекты критической инфраструктуры. Украинская энергосистема доказала способность поддерживать необходимую частоту 50 Гц в разных режимах работы и надежность и безопасность энергоснабжения украинским потребителям даже в условиях военной агрессии", - написал Галущенко в фейсбуке.

Министр отметил, что возвращение энергосистемы Украины в объединенную с Россией и Беларусью сеть после испытаний было запланировано на 27 февраля. Однако враг откорректировал наши планы. Сегодня подписан приказ Минэнерго об отказе от присоединения к энергосети российских оккупантов.

Минэнерго планирует обратиться к министрам энергетики европейских стран по поводу содействия в ускорении принятия решения о присоединении украинской энергосистемы к европейской.

Читайте также: Украина технически почти на 100% готова к синхронизации с энергосетью Европы, - Шмыгаль

Галущенко отмечает, что у ОЭС Украины есть достаточный резерв мощности и продемонстрировала свою устойчивость.

"В работе на сегодняшний день 10 блоков АЭС, работает гидрогенерация, а тепловые электростанции как государственной, так и частной формы собственности нарастили достаточный запас угля для успешного окончания отопительного сезона и обеспечивают выработку необходимого объема электроэнергии и регулирования мощности", - сообщил министр.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Welle
    Российская энергетическая система - иди на##й
  • Андрій Борщагівка
    Поражение в России в войне против Украины, которое становится всё более различимым, обусловлено, на мой взгляд, двумя фундаментальными элементами путинской системы - ложью и воровством.

    Ложь проявляется, с одной стороны, в том, что Шойгу с его столь же талантливыми военными попросту дезинформировал Путина о простоте операции (хотя невозможность захвата и контроля такой страны как Украина, были, на мой взгляд, очевидны). Другие царедворцы объяснили Путину что народец в братской республике только и мечтает быть освобождённым от бандеровцев и нацистов - в результате оказалось, что невыполнимую задачу "продали" как вполне решаемую. С другой стороны, ложь пошла не только вверх, но и вниз, когда, похоже, солдатам вообще не объяснили, с чем им придётся столкнуться и какой сложности задачи решать. В результате стратегический провал операции был предопределён.

    Воровство стало другим элементом "успеха". На протяжении многих лет мы слышали, как перевооружается российская армия и какие страшные о...лиарды долларов направляются на модернизацию царского войска. Однако стоит просто сравнить фотографии колонны польских автомобилей, которые везут в Киев системы ПВО, с российскими БТР и грузовиками, или посмотреть на внутреннее "убранство" брошенной военной техники, чтобы понять, что никакие деньги непосредственно до войск, судя по всему, не доходили (или доходили в небольшой степени). Отчёты, естественно, были прекрасными, но это дела не меняет - по мере прибытия новых поставок вооружения с Запада положение станет намного плачевнее.

    Я сейчас даже не касаюсь высочайшего боевого духа украинских защитников - о нём кремлёвские жители могли судить только по собственным стереотипам поведения - но даже не принимая его в расчёт, можно говорить о том, что вторжение было обречено.

    Остаётся только жалеть, что эта авантюра уже обошлась в тысячи жертв и ужасаться тому, какой оборот дело может принять в ближайшее время...

    Владислав Иноземцев ©
  • wittmann1980
    Давно пора...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости