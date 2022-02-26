В Украине разворачивают сеть добровольческих формирований территориальных общин, - Резников

Украина дает отпор российским оккупантам более 60 часов. В этом важная роль подразделений территориальной обороны.

Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые соотечественники! Более 60 часов Украина дает отпор российским оккупантам. Грозной силой, которая уничтожает врага, стали подразделения украинской территориальной обороны. В ряды Сил ТрО ВСУ уже вступили десятки тысяч человек. Сейчас мы находимся на этапе, когда нужно повысить координацию созданных подразделений, организовать их действия в рамках единого замысла под руководством Командования ВСУ", – написал он.

Также Резников сообщил, что по согласованию с командующим Сил ТрО Юрием Галушкиным было принято решение о развертывании сети добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО). Чтобы не оставить интервентам никаких шансов.

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Он отметил, что деятельность добровольческих формирований территориальных общин осуществляется под непосредственным руководством и контролем командира воинской части сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины по территориальному принципу.

"То есть в вашем районе или регионе. Уже сейчас вы можете присоединяться к обустройству блокпостов, блокировке перемещений колонн техники врага, выполнять другие поставленные командованием Сил ТрО задачи, используя собственное оружие. Чтобы получить серьезное оборонительное оружие, ДФТО должно быть соответствующим образом оформлено. И включено в единый план действий", - подчеркнул министр.

Для создания ДФТО установлен следующий алгоритм:

- инициативная группа вместе с руководителем органа местного самоуправления представляет предложение командиру соответствующего подразделения Сил ТрО (батальона, бригады), который действует на вашей территории. Адреса подразделений можно проверить на сайте Сил ТрО – www.sprotyv.in.ua.

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- на основании проявленной инициативы командующий сил ТрО принимает решение о создании ДФТО и назначении командира. Это решение одобряет главнокомандующий Вооруженными силами.

"Он также принимает решение по обеспечению ДФТО теми или иными видами вооружения. Сеть ДФТО будет важным фактором противодействия враждебным диверсантам, а также будет нарушать логистику оккупантов. Это огромный вклад в общую победу. Слава Украине! Слава Героям Украины!" - добавил Резников.