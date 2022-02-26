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В Киеве объявлена воздушная тревога, - КГГА

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В Киеве объявлена воздушная тревога, - КГГА
В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА.

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Топ комментарии

  • Sviatoslav Shulga
    Луше перебдеть и спасти людей. Самое ценное, это жизни украинцев.
  • Шимус
    ну мля так издеваться над рузге вы что творите- вы лучшие
  • Nestor Lutyj
    "О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения".
    (Лев Толстой, Хаджи-Мурат)
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