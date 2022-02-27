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Враг не имеет возможности отслеживать украинцев по геолокации, - Госспецсвязь

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Враг не имеет возможности отслеживать украинцев по геолокации, - Госспецсвязь
Информация об отслеживании украинцев по геолокации не соответствует действительности.

Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации, информирует Цензор.НЕТ.

Указанная геолокация на телефоне не помогает врагу проводить наводку на цели. При этом в Госспецсвязи призвали не распространять в публичный доступ фото и видео с тегами вашей геолокации.

Детали от Госспецсвязи:

  • Смартфоны Android или iOS не отправляют локацию. Если вы хотите "исчезнуть", вам нужно включать авиарежим.
  • Случайно куда-то отправить сообщение со своей локацией можно, например, через вайбер или телеграмм. Не делитесь в публичных чатах информацией, как и куда легко проехать. Только в личных сообщениях с друзьями, но лучше всего – в телефонном разговоре.
  • Не делайте "комплимент" врагу: если бы у россиян были технологии отслеживания вашей локации два предыдущих дня, зачем им было бы нужно ставить метки?
  • В чатах часто "пугают", что будут корректировать вражеские удары благодаря геолокации. Однако адреса укрытий и бомбоубежищ и так в открытом доступе.

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Топ комментарии

  • Огусто
    Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
    сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
    Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
    Русский военный корабль, иди *****.

    Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
    «Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
    Дочка сегодня заснула в метро на полу.
    Русский военный корабль, иди *****.

    Если действительно хочешь для нашей земли
    что-то хорошее - вон огород перепахан.
    Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
    Русский военный корабль, иди *****.

    Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
    Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
    Новые фрески распишем на новых церквях:
    «Русский военный корабль, иди *****».

    Этой империи нужен и Киев, и Крым.
    Может быть я никогда не дождусь ее краха,
    Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
    Скажет: ты русский?
    Окей.
    Иди *****.

    Автор: Александра Смелянская
  • Анатолий Воробей 64c537e3
    Москалі, мавзолей запрошує вашого володю, до бальзамованого тезки.
  • Only
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