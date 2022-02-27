Враг не имеет возможности отслеживать украинцев по геолокации, - Госспецсвязь

Информация об отслеживании украинцев по геолокации не соответствует действительности.

Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации, информирует Цензор.НЕТ.

Указанная геолокация на телефоне не помогает врагу проводить наводку на цели. При этом в Госспецсвязи призвали не распространять в публичный доступ фото и видео с тегами вашей геолокации.

Детали от Госспецсвязи:

Смартфоны Android или iOS не отправляют локацию. Если вы хотите "исчезнуть", вам нужно включать авиарежим.

Случайно куда-то отправить сообщение со своей локацией можно, например, через вайбер или телеграмм. Не делитесь в публичных чатах информацией, как и куда легко проехать. Только в личных сообщениях с друзьями, но лучше всего – в телефонном разговоре.

Не делайте "комплимент" врагу: если бы у россиян были технологии отслеживания вашей локации два предыдущих дня, зачем им было бы нужно ставить метки?

В чатах часто "пугают", что будут корректировать вражеские удары благодаря геолокации. Однако адреса укрытий и бомбоубежищ и так в открытом доступе.

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