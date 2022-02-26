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Есть два варианта наказать Россию: начать Третью мировую или ввести жесткие санкции, - Байден

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Есть два варианта наказать Россию: начать Третью мировую или ввести жесткие санкции, - Байден
Санкции - единственный способ наказать Россию за агрессию против Украины, не начиная глобальную войну.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"У нас есть два варианта. Начать Третью мировую войну, вступить в войну с Россией физически. Или второе: убедиться, что страна, действующая вопреки международному праву, заплатит за это", - заметил он в ответе на вопрос о санкциях против РФ.

Байден также отметил, что Россия заплатит высокую цену как в долгосрочной, так и краткосрочной перспективе за вторжение в Украину, добавив, что конфликт сближает Европу и НАТО.

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"Он (Путин. – Ред.) производит эффект, прямо противоположный тому, на который рассчитывал", – сказал Байден.

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Топ комментарии

  • Vika Frei
    Третья мировая уже началась три дня назад. Пока что она идёт на территории Украины.
  • Ссс Ууук
    Там вже нема з ким фоювати! Половина першої армії в світі на асфальті загорає з бонусом Не сезон
  • Aleksandr Vasylenko
    Это ватное быдло в шоке не от того, что они творят в Украине, а от того, что не могут снять деньги в банкомате. Виноваты конечно пиндосы ну и бандеровцы, поэтому их надо уничтожать с помощью "лучших в мире" армии и оружия. Мне жаль тех адекватных россиян, которых сейчас пакуют силовики. Их к сожалению очень мало. А для остальных: вы останетесь быдлом для всех цивилизованных людей в мире на всю вашу оставшуюся ничтожную жизнь. Будете еще пол века срать на дырку и считать, что пиндосы обссыкают ваши ободранные подъезды. А Украина будет вольной, свободной и цивилизованной страной. Слава Украине!
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