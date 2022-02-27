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Украина закрыла морской район в северо-западной части Черного моря для отражения вооруженной агрессии РФ, - МИД

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Украина закрыла морской район в северо-западной части Черного моря для отражения вооруженной агрессии РФ, - МИД
Украина с 24 февраля закрыла морской район в северо-западной части Черного моря для отражения вооруженной агрессии России с морского направления.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Украина с 24 февраля закрыла морской район в северо-западной части Черного моря для отражения вооруженной агрессии Российской Федерации с морского направления", - отметил МИД.

Целью закрытия района является обеспечение безопасности всех гражданских судов от угроз, созданных преступной деятельностью государства-агрессора, и создание условий для деятельности Военно-Морских Сил Украины по реагированию на незаконное пребывание в территориальных водах Украины кораблей военно-морского флота РФ, наносящих ракетные удары по суверенной территории Украины, в том числе по гражданским объектам, что приводит к разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

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"Украина считает преступным использование ее морского пространства для нанесения ударов по суше в рамках наступательной операции РФ на территории Украины. Черное море должно снова стать пространством мира, безопасности и развития", - подчеркнул МИД.

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Топ комментарии

  • Welle
    Соррі за оффтоп, але новина чудова - наша ППО збила ще один ворожий транспортних Іл-76
  • uanik
  • Sytnyk Igor
    Зустрів у Facebook сьогодні вірш..
    40років, заплакав...

    Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
    сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
    Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
    Русский военный корабль, иди *****.
    Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
    «Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
    Дочка сегодня заснула в метро на полу.
    Русский военный корабль, иди *****.
    Если действительно хочешь для нашей земли
    что-то хорошее - вон огород перепахан.
    Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
    Русский военный корабль, иди *****.
    Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
    Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
    Новые фрески распишем на новых церквях:
    «Русский военный корабль, иди *****».
    Этой империи нужен и Киев, и Крым.
    Может быть я никогда не дождусь ее краха,
    Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
    Скажет: ты русский?
    Окей.
    Иди *****.
    Автор (с) Александра Смилянская
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