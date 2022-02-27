Украина закрыла морской район в северо-западной части Черного моря для отражения вооруженной агрессии РФ, - МИД

Украина с 24 февраля закрыла морской район в северо-западной части Черного моря для отражения вооруженной агрессии России с морского направления.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Украина с 24 февраля закрыла морской район в северо-западной части Черного моря для отражения вооруженной агрессии Российской Федерации с морского направления", - отметил МИД.

Целью закрытия района является обеспечение безопасности всех гражданских судов от угроз, созданных преступной деятельностью государства-агрессора, и создание условий для деятельности Военно-Морских Сил Украины по реагированию на незаконное пребывание в территориальных водах Украины кораблей военно-морского флота РФ, наносящих ракетные удары по суверенной территории Украины, в том числе по гражданским объектам, что приводит к разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

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"Украина считает преступным использование ее морского пространства для нанесения ударов по суше в рамках наступательной операции РФ на территории Украины. Черное море должно снова стать пространством мира, безопасности и развития", - подчеркнул МИД.