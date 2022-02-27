Следующий пакет санкций предусматривает отключение части российских банков от SWIFT и замораживание активов Центробанка РФ, - фон дер Ляйен (обновлено)
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В координации с США, Францией, Германией, Италией, Канадой и Великобританией я предложу лидерам ЕС новые меры по укреплению нашего ответа на вторжение России в Украину и подавлению способности Путина финансировать его машину войны", - подчеркнула фон дер Ляйен.
"Во-первых, мы обязуемся обеспечить, что определенное количество российских банков будет устранено из SWIFT. Это приостановит их деятельность во всем мире и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт", - подчеркнула она.
"Во-вторых, мы парализуем активы центрального банка России. Это заморозит их транзакции. Это сделает невозможным для центрального банка ликвидировать его активы", - заявила президент Еврокомиссии.
"И в конце концов, мы будем работать, чтобы запретить российским олигархам использовать их финансовые активы на наших рынках", - заявила фон дер Ляйен.
"Путин выбрал путь, направленный на уничтожение Украины. Но он еще делает то, на самом деле, что уничтожает будущее своей собственной страны", - подчеркнула фон дер Ляйен.