В Сумской области российская армия рвется на Киев и мародерит магазины, - глава РГА
Об этом сообщил глава РГА Сумского района Руслан Сиренко, информирует Цензор.НЕТ
"Самые спокойные направления - Белополье и Ворожба, там ситуация полностью контролируемая. Жарко сегодня в Лебедине... Наши ребята держат врага на окраине города, есть жертвы среди военных. На 22:45 в Каменном бой. Наши делают все, чтобы им у нас не понравилось", - написал Сиренко.
Сегодня пострадала и Степановская громада. Тепличный накрыли 5 прилетов, дома повреждены.
Встречаются мародерские нападения врагов на магазины и домашние хозяйства. Останавливаем их", - отметил глава РГА.
По последнему отчету Генштаба ВСУ, на Полесском направлении наступление врага остановлено на рубеже Городянка, Буча, Вышгород. Подразделения противника частично утратили боеспособность.
На Сиверщине оккупанты завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокирования Киева. Подразделения ВС Украины сдерживают захватчика. В Черниговской области защитники государства взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом.
Противник продолжает попытки захвата населенных пунктов в Слобожанском операционном районе, продвигаясь из Белгорода в Старобельск.
В Волынском операционном районе враг производит демонстрационные действия.
Благодаря решительному отпору Объединенных сил цель РФ выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигнута.