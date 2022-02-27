Кабмин принял ряд решений для обеспечения жизнедеятельности страны в условиях военного положения

26 февраля правительство провело внеочередное заседание, в ходе которого приняло решения, направленные на укрепление украинской армии и на обеспечение жизнедеятельности страны в условиях военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, максимальный срок, по которому теперь будут производиться расчеты за поставленные социально значимые продукты питания украинского производства, составит не более десяти календарных дней со дня выставления поставщиком соответствующего счета. Это поможет обеспечить стабильную работу производителей продовольствия в условиях военного положения.

Кабинет Министров принял распоряжение, согласно которому Государственное агентство резерва должно обеспечить достаточный для нужд военных запас дизельного горючего, распоряжение о передаче конфискованного по решению суда и Государственной таможенной службой имущества на нужды Вооруженных Сил Украины, а также создал необходимый алгоритм для координации получения гуманитарной помощи и дальнейшей доставки ее украинцам.

"Госпогранслужба и Гостаможслужба должна обеспечить упрощенный режим пересечения государственной границы для транспортных средств, которые будут осуществлять доставку гуманитарной помощи", - отметил Шмыгаль.

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На период введения военного положения руководители зоны территориальной обороны вправе сами принимать решения об определении того или иного перечня товаров гуманитарной помощью, необходимой для осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, "Такой груз будет безотлагательно пропускаться через государственную границу Украины", - подчеркнул глава правительства.

Также Кабмин одобрил постановление об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период военного положения. По словам Шмыгаля, в случае если люди не могут получить средства по месту жительства или если нет возможности направить средства на указанный счет, то выплата пенсий и пособий будет осуществляться денежным переводом.

"Минсоцполитики вместе с Пенсионным фондом и другими органами свяжутся с получателями через личный е-кабинет Пенсионного фонда для уточнения фактического места жительства в данных условиях", - добавил премьер.

Кроме того, Кабинет Министров принял решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью. Шмыгаль подчеркнул, что граждане Украины, которые находятся на территории этих стран и хотят вернуться домой, смогут въехать в Украину "спокойно и беспрепятственно".