Маск открыл для Украины спутниковые терминалы Starlink

Американский миллиардер Илон Маск поддержал Украину в борьбе с российским агрессором и открыл терминалы Starlink для нашей страны.

Об этом он написал в Твиттере, комментируя просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова о помощи Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сервисы Starlink уже доступны для Украины. Больше терминалов в дальнейшем", – написал Маск.

Starlink – это глобальная спутниковая система, позволяющая обеспечить людей скоростным интернетом.