Маск открыл для Украины спутниковые терминалы Starlink
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Американский миллиардер Илон Маск поддержал Украину в борьбе с российским агрессором и открыл терминалы Starlink для нашей страны.
Об этом он написал в Твиттере, комментируя просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова о помощи Украине, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сервисы Starlink уже доступны для Украины. Больше терминалов в дальнейшем", – написал Маск.
Starlink – это глобальная спутниковая система, позволяющая обеспечить людей скоростным интернетом.