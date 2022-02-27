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Оккупанты впервые признали гибель своего военного в Украине

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Оккупанты впервые признали гибель своего военного в Украине
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о гибели в Украине кадрового офицера армии РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российскую оппозиционную "Новую газету".

"С огромным сожалением воспринял трагическое известие о гибели нашего молодого земляка, офицера российской армии Нурмагомеда Гаджимагомедова", - сказал Меликов.

Он утверждает, что Гаджимагомедов "с честью" исполнил свой военный долг в ходе "спецоперации по "защите" Донбасса", и "избрал себе непростой и благородный путь защитника мира".

Нурмагомедов служил в 247-м гвардейском десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку ВДВ.

Меликов – первый российский чиновник, который официально сообщил о потерях армии оккупанта в Украине. Ранее Минобороны РФ твердило, что потерь нет.

По данным Офиса Президента Украины, за двое суток войны в Украине погибли более 3500 российских военных и почти 200 попали в плен.

Топ комментарии

  • Andrii Pushkarchuk
    Гімно в пагонах!
  • vlah
    Вот, в другом месте вычитал: "русский. Уже 24 года, как уехал, ни разу не было даже желания в гости приехать. Но сейчас не об этом.
    Мне не стыдно за Россию. Нет.
    Я ЕЁ НЕНАВИЖУ
    Такой глухой ненавистью. Помните, симоновское "Убей немца"? Ну, как-то так. Жена вот говорит, что у них тоже есть матери, что их призвали, и т.п.
    Ну, призвали, так можно ж было откосить, дезертировать, отказаться брать в руки оружие, как-то так... ну отсидел бы, ничего страшного.
    Нет, они пришли за чужими жизнями, пришли к незнакомым людям, которые им ничего плохого не сделали.
    Так вот. Нет у них больше ни имён, ни ждущих их матерей, ни беременных жён.
    Теперь это только мишени, и их надо поразить, или они убъют тебя.
    Убейте их всех!"
  • Anatoll 4de917de
    Под Киевом украинскими силами была разгромлена чеченская колонна во главе с генералом Магомедом Тушаевым, руководителем 141 моторизованного полка нацгвардии Чечни. Подразделение считается элитным в рядах Рамзана Кадырова.

    Информацию о ликвидации колонны подтвердил пленный.
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