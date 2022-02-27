Оккупанты впервые признали гибель своего военного в Украине
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российскую оппозиционную "Новую газету".
"С огромным сожалением воспринял трагическое известие о гибели нашего молодого земляка, офицера российской армии Нурмагомеда Гаджимагомедова", - сказал Меликов.
Он утверждает, что Гаджимагомедов "с честью" исполнил свой военный долг в ходе "спецоперации по "защите" Донбасса", и "избрал себе непростой и благородный путь защитника мира".
Нурмагомедов служил в 247-м гвардейском десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку ВДВ.
Меликов – первый российский чиновник, который официально сообщил о потерях армии оккупанта в Украине. Ранее Минобороны РФ твердило, что потерь нет.
По данным Офиса Президента Украины, за двое суток войны в Украине погибли более 3500 российских военных и почти 200 попали в плен.