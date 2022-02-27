Оккупанты обстреляли жилой массив в Сумах. Мужчина погиб, женщина ранена, - Геращенко

Войска российского агрессора обстреливают жилые массивы в Сумах.

Об этом со ссылкой на ГСЧС сообщил в Телеграмме заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"В результате обстрела жилого массива Веретеновка в г. Сумы один дом на 4 хозяина типа "таунхаус" разрушен с последующим горением (г. Сумы, ул. Сельхозтехника, 4/3). Другой дом разрушен без дальнейшего горения (г. Сумы, ул.Сельхозтехника, 3/1). Во время разбора конструкций было обнаружено тело мужчины без головы, и раненую женщину, которую госпитализировала скорая медицинская помощь", - говорится в сообщении.