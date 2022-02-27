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В ближайшие дни часть российских банков отключат от SWIFT, - Белый дом

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В ближайшие дни часть российских банков отключат от SWIFT, - Белый дом
Лидеры США, Франции, Германии, Италии, Британии, Канады и ЕК в ближайшие дни отключат Российскую Федерацию от международной банковской системы платежей SWIFT.

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы, лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Соединенного Королевства, Канады и Соединенных Штатов осуждаем выбор Путина в пользу войны и нападения на суверенную нацию и народ Украины", - отмечается в документе.

Мировые лидеры выступают на стороне украинского правительства и украинского народа в их героических усилиях по противодействию российскому вторжению.

"Война России является нападением на фундаментальные международные правила и нормы, которые преобладают со времени Второй мировой войны, которые мы настроены защищать. Мы привлечем Россию к ответственности и коллективно обеспечим, чтобы эта война была стратегическим поражением Путина", - отмечается в заявлении.

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Мировые лидеры отметили, что одновременно с дипломатическими усилиями и коллективной работой над защитой собственных границ и оказанием помощи украинскому правительству и народу в его борьбе также вместе с другими союзниками и партнерами во всем мире применили серьезные меры против ключевых российских институтов и банков, против "архитекторов этой войны", в частности, против президента РФ Владимира Путина.

"Поскольку российские силы развязали нападение на Киев и другие украинские города, мы решительно продолжим вводить цену для России, которая еще больше изолирует ее от международной финансовой системы и наших экономик. Мы воплотим эти мероприятия в ближайшие дни. В частности, мы обязуемся, во-первых, обеспечить изъятие отдельных российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT. Это гарантирует, что эти банки будут отключены от международной финансовой системы и повредит их способности действовать во всем мире", - отмечается в заявлении.

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Топ комментарии

  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Часть банков... В этом все лицемерие. Банки, финансирующие энергетический сектор, так же как и сам сектор, санкции не затронут.
    Х*йлу за 3 дня войны, перевели 4,5 млрд долларов только за нефть и газ.
    Да перестаньте же покупать у него газ, пока он не выведет войска. Ну померзнете недельку.
    Так хоть люди умирать перестанут
  • Lvbnhj
    Коротко
    Мордор повинен бути знищений. Крапка.
  • Шимус
    под санкции США попал цб рф а это фсё пипец рузге экономика ну неделю протянет
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