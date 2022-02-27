Антимайдановца Топаза поймали в Харькове на мародерстве

В Харькове местные жители с полицией задержали мародера. Им оказался известный со времен Майдана "Топаз"

Пока в Харькове ВСУ ведут активную оборону города от российских оккупантов, Кромский решил взяться за старое и совершал мародерство. Долго совершать противоправную деятельность ему не удалось – Топаза быстро задержали. Судя по кадрам, при задержании он сопротивлялся, но справиться с защитниками Украины не смог, информирует 24 канал, сообщает Цензор.НЕТ.

В то же время ТСН сообщает, что Топаз занимался диверсиями.

Игнат Кромский – известный коллаборационист. В 2014 году возглавлял так называемую "оборону" Мариинского парка. Стал героем эпического видео: журналист Сергея Рулева хотел осветить "защиту" Мариинского парка" от евромайдановцев, "экскурсию" ему проводил именно Кромский. Когда друзья Топаза набросились на Рулева, тот начал кричать "я человек Зинченко" и "Топаз, дай команду". Это выражение впоследствии стало мемом.

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Позже на митинге возле харьковского горсовета он открыто агитировал людей за федерализацию Украины и пророссийский Харьков. Он был арестован, а затем суд присудил ему 8 лет заключения за посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в массовых беспорядках и незаконном завладении автомобилем, напоминает ТСН.

Во время дебатов прокурор просил назначить более суровое наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 28 сентября 2018 года Октябрьский районный суд города Харькова принял решение о немедленном освобождении из-под стражи антимайдановца Игната Кромского. Это произошло по скандальному "закону Савченко".