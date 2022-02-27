В Минобороны подтвердили, что под Киевом убили кадыровца Тушаева

В районе Гостомеля в субботу украинским войском было разгромлено спецподразделение Росгвардии Чечни.

Эту информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в Минобороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что во время разгрома подразделения был уничтожен генерал Магомед Тушаев - командир 141-го моторизированного полка росгвардии Чечни. Это подтвердил взятый в плен боец ​​этого подразделения.

По информации источника в Минобороны, "с оставшимися сейчас уже из стрелкового оружия разбирается Нацгвардия Украины и спецподразделение Альфа".

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