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В Минобороны подтвердили, что под Киевом убили кадыровца Тушаева

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В Минобороны подтвердили, что под Киевом убили кадыровца Тушаева
В районе Гостомеля в субботу украинским войском было разгромлено спецподразделение Росгвардии Чечни.

Эту информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в Минобороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что во время разгрома подразделения был уничтожен генерал Магомед Тушаев - командир 141-го моторизированного полка росгвардии Чечни. Это подтвердил взятый в плен боец ​​этого подразделения.

По информации источника в Минобороны, "с оставшимися сейчас уже из стрелкового оружия разбирается Нацгвардия Украины и спецподразделение Альфа".

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Топ комментарии

  • Александр Товба
    Та ні , цих чеченцями не можна називати . Я служив з чеченцями - вони ніколи підуть нікому прислужувати . А це такі ж , як в нас шуфрічі , ківі , мураєви - їх же не можна називати Українцями .
  • Лилия Стацкая
    ну что кацапы,оказывается ваши кадырковцы очень даже смертные.Никогда кремлевские жополимзы не могли бы покорить Украину.Лизать зад Кадырке- удел русни.
    Этих мразей ,предавшиих свой народ,пусть даже земля не принимает,на корм волкам.
  • Белка со свистком
    Навіщо ображати людей, називати « чурки»? З півдня до нас приїхали допомагати чеченці, грузини, воюють азербайджанці, вони захищають Україну! Дуже прикро це чути..
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