В Минобороны подтвердили, что под Киевом убили кадыровца Тушаева
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В районе Гостомеля в субботу украинским войском было разгромлено спецподразделение Росгвардии Чечни.
Эту информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в Минобороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что во время разгрома подразделения был уничтожен генерал Магомед Тушаев - командир 141-го моторизированного полка росгвардии Чечни. Это подтвердил взятый в плен боец этого подразделения.
По информации источника в Минобороны, "с оставшимися сейчас уже из стрелкового оружия разбирается Нацгвардия Украины и спецподразделение Альфа".