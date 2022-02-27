Российский оккупант снизил темпы наступления, - оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 06:00 27 февраля

Российский оккупант снизил темпы наступления, но все еще продолжает попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 27.02.2022, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаются третьи сутки российского военного вторжения против Украины. Колонны бронированной техники российских агрессоров замедлили темпы продвижения вглубь территории Украины. Войска противника, лишенные своевременного пополнения запасов топлива и боеприпасов, останавливаются. Личный состав оккупационных войск, подавляющее большинство которых являются молодыми срочниками, истощена предыдущими военными учениями и имеет низкое морально-психологическое состояние. По имеющейся информации, имеют место факты дезертирства, отказа военнослужащих ВС РФ от участия в боевых действиях против Украины и сдачи в плен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, основной тактикой действий оккупантов остается движение и захват небольших городов, сел и автомобильных путей сообщения. Благодаря мощному сопротивлению гражданского населения, подразделений Вооруженных Сил Украины, национальной гвардии и национальной полиции, попытки взятия под контроль крупных городов успеха не имели.

"Основная цель противника состоит в блокировании столицы нашей Родины, города Киева, остается невыполненной.

Российские оккупанты переходят к активному применению диверсионно-разведывательных групп, которые уничтожают объекты гражданской инфраструктуры и убивают мирное население крупных городов. Пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, российский агрессор нанес поражение по нефтебазе в Василькове и разрушил газопровод в Харькове. Оккупанты продолжают коварно наносить поражение многоэтажным жилым домам", - отметили в Генштабе."При таких обстоятельствах вас просто могут не захотеть или не успеть задержать в живых. Откажитесь от преступных намерений, пока не поздно", - написал он.

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С целью устрашения местного населения используют воинские части и подразделения, укомплектованные, преимущественно, лицами кавказской внешности, с плохим знанием русского языка, применяют адресную рассылку угрожающих и панических сообщений.

В течение суток российские оккупанты били по Киеву и другим городам баллистическими и крылатыми ракетами и применяли авиацию с территории ВТО АР Крым и Республики Беларусь.

Также сообщается, что в Мозырьском районе Беларуси захватчики сформировали ударную группу российских боевых вертолетов для нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры городов и по нашим войскам.

Недопущено использование украинской железнодорожной инфраструктуры путем разрушения железнодорожных путей сообщения со страной агрессором.

Группировка объединенных сил ведет оборонительную операцию, удерживает занятые позиции вдоль линии разграничения. Противник успеха не имеет ни в одном из направлений.

Генштаб также публикует потери оккупационных сил на конец третьих суток вооруженной агрессии:

личного состава более 3000 человек и более 200 – пленными (информация уточняется);

самолетов 16 единиц;

вертолетов 18 единиц;

танков – 102;

ББМ разных типов свыше 540 единиц;

ЗРК БУК – 1;

автомобильной техники более 20 единиц."Особая просьба для жителей украинских сел и небольших городков, а также всех, кто будет иметь возможность.

Если мимо вас прошла колонна российской бронетехники, за ней через некоторое время будет идти колонна с топливом. Задержите или сожгите ее. Российские танки просто остановятся, наши войска их захватят и используют против врага", - добавил он.