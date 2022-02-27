SWIFT заявила о готовности к отключению российских банков

Всемирная платежная система SWIFT будет готова выполнить решение США и ЕС по отключению от нее некоторых российских банков в случае получения соответствующего распоряжения, говорится в заявлении системы, сообщил телеканал NBC.

"Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы изучить подробности об организациях, на которые будут распространяться новые меры, и мы готовимся выполнить юридические инструкции", - говорится в заявлении SWIFT, которое цитирует NBC в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее США, ЕС, Франция, Германия, Италия, Британия и Канада в совместном заявлении объявили, что они договорились об отключении отдельных российских банков, подвергшихся западным санкциям от системы SWIFT.

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Представитель американской администрации сообщил, что отключение от SWIFT может не затронуть российские банки, через которые идут платежи за поставку энергоносителей. Он отметил, что при подготовке списка банков, которые будут отключаться от SWIFT, будут отбираться те, по которым платежи, связанные с энергоносителями, не проходят.