В Киеве российские диверсанты расстреляли семью с 3 детьми: взрослые и один ребенок погибли, еще двое детей в больнице, - секретарь Киевсовета Бондаренко
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В столице диверсионно-разведывательная группа врага расстреляла семью с тремя детьми, взрослые и один ребенок погибли.
Об этом сообщил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Ее звали Полина. Она училась в 4-м классе школы № 24 Киева. Сегодня (пост написан ночью 26 февраля. - Ред.) утром на Телиги ее и родителей расстреляла российская ДРГ. Сестра Полины в реанимации КГКБ № 17, брат - в Охматдете", - рассказал он.