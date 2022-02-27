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В Киеве российские диверсанты расстреляли семью с 3 детьми: взрослые и один ребенок погибли, еще двое детей в больнице, - секретарь Киевсовета Бондаренко

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В Киеве российские диверсанты расстреляли семью с 3 детьми: взрослые и один ребенок погибли, еще двое детей в больнице, - секретарь Киевсовета Бондаренко
В столице диверсионно-разведывательная группа врага расстреляла семью с тремя детьми, взрослые и один ребенок погибли.

Об этом сообщил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Ее звали Полина. Она училась в 4-м классе школы № 24 Киева. Сегодня (пост написан ночью 26 февраля. - Ред.) утром на Телиги ее и родителей расстреляла российская ДРГ. Сестра Полины в реанимации КГКБ № 17, брат - в Охматдете", - рассказал он.

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В Киеве российские диверсанты расстреляли семью с 3 детьми: взрослые и один ребенок погибли, еще двое детей в больнице, - секретарь Киевсовета Бондаренко 01

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Топ комментарии

  • Nature of Ukraine
    Полонених не брати... Диверсантів 100 процентів вбити!
  • Randall Flag da70119e
    Вас всех за это ждет ад на земле. Все кровью умоетесь. И ваши самки с детенышами тоже.
  • Cortes Raholan
    Пойманых деверсантов нужно вешать. А ещё лучше - отдавать людям. Рвать на куски, мразей!
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