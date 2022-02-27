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Ни один боец ВСУ не сложил оружие, оборона Харьковщины продолжается, - Синегубов

11 20115
Ни один боец ВСУ не сложил оружие, оборона Харьковщины продолжается, - Синегубов
Россия активно распространяет фейк о том, что в Харьковской области задержан 302-й зенитный полк.

Об этом в Telegram сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Ни один боец Вооруженных Сил Украины не сложил оружие.

Все украинские военные на своих боевых позициях, защищаем родную Харьковщину и уничтожаем врага.

Россия активно распространяет фейк о том, что в Харьковской области задержан 302-й зенитный полк. Это фейк! Россия пытается поколебать веру в наши силы. Но ничего не выйдет!

Мы защищаем свою украинскую землю, своих детей, свое будущее! Мы не сдаемся, никогда!" - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • экзорцист
    Україна - не підаРосія! Українці - не маскалі! І своїх не кидають.
  • Muron
    1946-й рік піймали москалі бандерівця і проводять профілактику.

    - Ось тобі німець, ось тобі москаль. Кого будеш стріляти?

    - Та певно що москаля.

    Відлупцювали і знов питають.

    - Ось тобі німець, ось тобі москаль. Кого будеш стріляти?

    - Та певно що москаля.

    Знову били тай питають третій раз.

    - Кого будеш стріляти?

    Партизан питає комісара:

    - А ти кого?

    Комісар

    - Я канешно немца.

    Бандерівець каже:

    - Ти диви, мені знов москаль лишився...


    Це потрібно пам'ятати!
  • экзорцист
    Це просто еротичний сон маскальноти.
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