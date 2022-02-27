Ни один боец ВСУ не сложил оружие, оборона Харьковщины продолжается, - Синегубов

Россия активно распространяет фейк о том, что в Харьковской области задержан 302-й зенитный полк.

Об этом в Telegram сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Ни один боец Вооруженных Сил Украины не сложил оружие.

Все украинские военные на своих боевых позициях, защищаем родную Харьковщину и уничтожаем врага.

Россия активно распространяет фейк о том, что в Харьковской области задержан 302-й зенитный полк. Это фейк! Россия пытается поколебать веру в наши силы. Но ничего не выйдет!

Мы защищаем свою украинскую землю, своих детей, свое будущее! Мы не сдаемся, никогда!" - говорится в сообщении.

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