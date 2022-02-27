На Сумы надвигается большая колонна вражеской техники. Военная администрация призывает гражданских оставаться в безопасном месте
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Со стороны Химпрома на Сумы надвигается большая колонна вражеской техники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская областная военная администрация в фейсбуке.
"Сумы. Со стороны Химпрома на город надвигается большая колонна вражеской техники!"
Гражданские! Будьте в безопасном месте, не выходите без нужды на улицу и держитесь подальше от окон!" - говорится в сообщении.