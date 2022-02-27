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Воздушные Силы ВСУ несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву с территории Беларуси самолетом ТУ-22, - Залужный

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Воздушные Силы ВСУ несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву с территории Беларуси самолетом ТУ-22, - Залужный
Воздушные Силы ВС Украины несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь самолетом ТУ-22.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Воздушные Силы ВС Украины несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь самолетом ТУ-22. Это очередное военное преступление РБ и РФ", - отметил Залужный.

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Воздушные Силы ВСУ несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву с территории Беларуси самолетом ТУ-22, - Залужный 01

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  • шурец
    луку надо садить на кол вместе с плешивым
  • Запорізький козак
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  • morbius2014
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