Бронежилеты, шлемы, тепловизоры, винтовки G3 и боеприпасы: Португалия предоставит Украине оружие и военное оборудование

Португалия предоставит Украине оружие и оборудование для помощи в противодействии российским войскам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны Португалии в твиттере.

"По запросу украинских властей Португалия предоставляет военное оборудование - бронежилеты, шлемы, тепловизоры, гранаты и боеприпасы разного калибра, портативные радио, аналоговые ретрансляторы и автоматические винтовки G3", - сообщает оборонное ведомство.

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