Под Северодонецком разбили колонну оккупантов. Трудные бои продолжаются в районе Мариуполя, наши удерживают город и наносят врагу потери, - ООС
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Украинские защитники под Северодонецком разбили колонну оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
"На Луганщине под Северодонецком военнослужащие Объединенных cил разбили колонну российско-оккупационных войск и заставили их отступить от города. Захватчики понесли потери в технике и живой силе. Кроме этого, под Рубежным украинские воины остановили вражескую диверсионно-разведывательную группу", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что тяжелые бои продолжаются в районе Мариуполя. Украинские военнослужащие удерживают город и наносят врагу потери.
Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников.