"Наступило еще одно утро непобедимой страны!": СБУ сообщает об огромных потерях войск РФ
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в фейсбуке.
"Наступило еще одно утро непобедимой страны!" – говорится в сообщении.
Так, СБУ сообщает:
- российские войска несут огромные потери;
- украинские ПВО сбили несколько самолетов с российским десантом;
- бойцы спецподразделения "Альфа" уничтожают оккупантов. Все сотрудники СБУ – от контрразведки до киберспециалистов – 24/7 защищают Украину
- государства Запада отключают РФ от платежной системы SWIFT и готовят новые санкции
- из-за хакерских атак не работают сайты Кремля, Минобороны РФ, Роскомнадзора и других ресурсов
- в разных странах люди выходят на акции протеста против войны
– ВСЯ Украина борется против врага!
ЧТО ПРЯМО СЕЙЧАС КАЖДЫЙ УКРАИНЕЦ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ?
- сообщайте через официальный чат-бот в Telegram @stop_russian_war_bot о российских войсках, технике и вражеских ДРГ. Передвижение украинских войск наоборот не светим
- участвуйте в задержании вражеских диверсантов и корректировщиков
- уничтожайте метки враждебных ДРГ везде, где их обнаружили
- демонтируйте дорожные знаки с указателями направлений движения, чтобы врагу было сложнее ориентироваться на местности
- в координации с военными и представителями территориальной обороны обустраивайте завалы и баррикады на важных дорогах
- готовьте коктейли Молотова"по инструкциям, обнародованным на проверенных украинских ресурсах
- сдавайте кровь на нужды раненых и помогайте врачам
- заходите в соцсети и форумы РФ и публикуйте видео с погибшими и пленными врага – доносите правду и призывайте, чтобы российские матери выходили на акции протеста против войны
"Сейчас от действий каждого из нас зависит судьба Украины! Мы обязательно победим! Потому что мы на своей земле!" – говорится в сообщении.