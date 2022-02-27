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Делегация РФ прибыла в Беларусь и готова начать переговоры с Украиной в Гомеле, - Песков

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Делегация РФ прибыла в Беларусь и готова начать переговоры с Украиной в Гомеле, - Песков
Делегация РФ прибыла в Белорусь на переговоры с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Российская делегация прибыла в Беларусь на переговоры с украинцами, готова начать их в Гомеле. Россия уже готова к переговорам в Гомеле, теперь Москва ждет украинцев", – сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В российскую делегацию на переговоры с украинцами в Беларуси вошли представители МИД РФ, Минобороны РФ и другие, включая администрацию президента России.

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Топ комментарии

  • Игорь Наумчук
    "Русский корабль-иди на**й!"
  • belge
    Не-не, сначала на.уй из Крыма и Донбасса. Потом переговоры.
  • Червона рута
    дєлєлгація рф. иди на ***.
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