Делегация РФ прибыла в Беларусь и готова начать переговоры с Украиной в Гомеле, - Песков

Делегация РФ прибыла в Белорусь на переговоры с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Российская делегация прибыла в Беларусь на переговоры с украинцами, готова начать их в Гомеле. Россия уже готова к переговорам в Гомеле, теперь Москва ждет украинцев", – сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В российскую делегацию на переговоры с украинцами в Беларуси вошли представители МИД РФ, Минобороны РФ и другие, включая администрацию президента России.

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