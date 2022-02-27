Делегация РФ прибыла в Беларусь и готова начать переговоры с Украиной в Гомеле, - Песков
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Делегация РФ прибыла в Белорусь на переговоры с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Российская делегация прибыла в Беларусь на переговоры с украинцами, готова начать их в Гомеле. Россия уже готова к переговорам в Гомеле, теперь Москва ждет украинцев", – сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
В российскую делегацию на переговоры с украинцами в Беларуси вошли представители МИД РФ, Минобороны РФ и другие, включая администрацию президента России.