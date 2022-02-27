Пожар на нефтебазе под Васильковом продолжается: огонь не распространяется, - ГСЧС
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Хранилище нефтепродуктов "КЛО" горит возле с. Крячки Фастовского района Киевской области недалеко от г. Васильков.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье утром, передает Цензор.НЕТ.
"27 февраля примерно в час ночи вблизи с.Крячки Фастовского района в результате обстрела возникло возгорание хранилища с нефтепродуктами на базе "КЛО". В настоящее время горения происходит в пределах обрушения, распространения пожара нет. Угрозы для людей нет", - говорится в сообщении.
Подразделения ГСЧС готовы и при первой возможности будут устранять пожар после окончания обстрелов. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.