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Искренне желаю Беларуси снова стать такой же безопасной, какой ее еще недавно все видели, - Зеленский. ВИДЕО

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Искренне желаю Беларуси снова стать такой же безопасной, какой ее еще недавно все видели, - Зеленский. ВИДЕО
Прошедшая ночь была тяжелой для Украины.

Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Он обратился к белорусам с призывом потребовать от власти прекратить агрессию против Украины, ведь обстрелы по территории Украины происходят также с территории Беларуси.

"Искренне желаю Беларуси снова стать такой же доброй и безопасной, какой ее еще недавно все видели. Сделайте правильный выбор – это главный выбор вашей жизни", - обратился он к белорусам.

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Топ комментарии

  • Alter Nator
    вийшов на звязок старий знайомий, колись працювали разом
    він сам родом з Криму
    питає - ти в строю?
    звичайно кажу, в теробороні
    він каже - я теж (в Києві, а я під Києвом)
    пишу - зброї не вистачило поки, знаходжусь у супроводі з озброєними, разом копаємо, бадяжим молотки (коктейль молотова), обладнуємо вогневі точки, підвозимо тим, хто зі зброєю продукти воду і т.д.
    а він пише - мені повезло більше, штурм Камазу завершився вдало!
    каже написав мамі у Крим, що вона скоро знову стане громадянкою України
  • Vlad Hof
    Там уже нарисованы все цифры
  • Наталка Науменко 17b185cf
    І що,заплющемо очі на те,що Білорусь стала базою здичавілих для атак на Київ,Луцьк і Львів?Та нізащо!
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