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Зеленский о переговорах с РФ: Нам подходит любой город в стране, с территории которой не летят ракеты

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Зеленский о переговорах с РФ: Нам подходит любой город в стране, с территории которой не летят ракеты
Украина не готова к переговорам в Беларуси, поскольку с ее территории тоже идет агрессия против Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Именно поэтому мы сейчас говорим нет Минску. Площадками для переговоров могут стать другие города. Конечно же, мы хотим мира. Мы хотим встречаться, мы хотим окончание войны. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку. Это все мы предложили российской стороне. И любой другой город нам подходит в стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными и могут действительно окончить войну", - отметил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Welle
    В принципі достойна відповідь
  • Виталий Харитонов f2132970
    Было равнодушно на Зелю, даже не голосовал на выборах.
    Но как по мне, сейчас он действует не столько, как настоящий президент, сколько как настоящий МУЖИК. И от этого исходят все его поступки.
    Красава!
  • Шимус
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