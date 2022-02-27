Зеленский о переговорах с РФ: Нам подходит любой город в стране, с территории которой не летят ракеты

Украина не готова к переговорам в Беларуси, поскольку с ее территории тоже идет агрессия против Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Именно поэтому мы сейчас говорим нет Минску. Площадками для переговоров могут стать другие города. Конечно же, мы хотим мира. Мы хотим встречаться, мы хотим окончание войны. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку. Это все мы предложили российской стороне. И любой другой город нам подходит в стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными и могут действительно окончить войну", - отметил Зеленский.

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