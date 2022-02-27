Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков находятся полностью под украинским контролем. Мы продолжаем убивать врага, – МВД. ВИДЕО
19 08325
Украина контролирует Киев, Чернигов, Мариуполь и Харьков.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ.
"Враг пытался прорваться в ... Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков находятся полностью под украинским контролем, несмотря на то, что россияне посылают свои ДРГ и они начинают стрелять в критическую инфраструктуру. Все наши города мы отстояли... и мы продолжаем убивать врага", - сказал Денисенко, обнародуя заявление пресс-центра МВД.