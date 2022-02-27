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Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков находятся полностью под украинским контролем. Мы продолжаем убивать врага, – МВД. ВИДЕО

19 08325
Украина контролирует Киев, Чернигов, Мариуполь и Харьков.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ.

"Враг пытался прорваться в ... Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков находятся полностью под украинским контролем, несмотря на то, что россияне посылают свои ДРГ и они начинают стрелять в критическую инфраструктуру. Все наши города мы отстояли... и мы продолжаем убивать врага", - сказал Денисенко, обнародуя заявление пресс-центра МВД.

Топ комментарии

  • Денис Власенко
    Мочи и шкварь !! Слава Украине ! Слава Воинам !
  • Шимус
  • Шимус
    робіть так, аби Бандера із Шухевичем дивилися на вас згори і казали один одному: «Оце вони нормально двіжують, не підвели». (с) автора не знаю
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