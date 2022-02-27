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То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал, - Зеленский

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То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал, - Зеленский
То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал.

Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Они собираются еще больше бомбить наши города, они собираются еще коварнее убивать наших детей. Это зло, пришедшее на нашу землю и которое нужно уничтожить, они лгали, что не будут трогать гражданское население, но с первых часов вторжения российские войска бьют по гражданским объектам. Они сознательно избрали тактику на впечатление людей и всего того, что делает жизнь нормальной - электростанции, больницы, детские сады", - отметил он.

"То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал. Все их преступления мы четко фиксируем, и этих преступлений было бы гораздо больше, если бы не наши мужественные защитники", - добавил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Серьога Харківський
    Помимо героической работы ВСУ, на помощь приходят мирные жители, в числе которых и ромы. Последние сегодня ночью, 27 февраля, украли у российских захватчиков танк. А произошло это недалеко от Каховки, в селе Любимовка Херсонской области.



    "Херсонщина "жжот". В селе Любимовка цыгане украли танк. Еще раз. Цигане. Танк. Украли. У русских", - пишут местные жители.
  • Олег Васильченко 827828f7
    Кацапы не люди. Человекообразные звери.
  • Sophia-Maria Duglass
    Украина выстоит , а раша - развалится.

    ТЕПЕРЬ УКРАИНА ДОЛЖНА ДИКТОВАТЬ УСЛОВИЯ РАШЕ . Пусть раша приползёт на коленях !!!

    Слава нации ! Смерть ворогам !
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