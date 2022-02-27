Во время боев на Житомирщине погибли 2 полицейских, еще 3 ранены. В боях под Киевом погиб 25-летний воин Владимир Мазуренко, - Тарасюк
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Во время боев на севере Житомирской области погибли двое полицейских, еще трое получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил председатель Коростенской райгосадминистрации Юрий Тарасюк.
"72 часа сопротивления. Начались четвертые сутки войны. Ситуация в Коростенском районе контролируемая и одновременно непростая. Есть первый погибший защитник Украины. В боях под Киевом погиб молодой 25-летний коростенец - Владимир Мазуренко.
Поступила информация о гибели двух полицейских в Народичах, трое были ранены", - говорится в сообщении.
Тарасюк обещает предоставить более подробную информацию позже.
По его словам, идут единичные обстрелы Овруча, Словечно и Народичей.
Вечная слава и память погибшим Героям! Слава Украине и воинам-защитникам.