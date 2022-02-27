Боевые расчеты, схемы действий и условные знаки врага: СБУ обнародовала секретные документы российских захватчиков. ДОКУМЕНТ
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в фейсбуке.
"Теперь украинская спецслужба и вооруженные силы получили поименные данные на российских захватчиков, а также секретные пароли и шифры, используемые страной-агрессором. Это позволит понять суть перехваченных разговоров врага", - говорится в сообщении.
Среди документов также:
- боевой расчет с позывными бойцами и командирами;
- схемы действий захватчиков: путей нападения, ухода, заправок и т.п.;
- условные знаки противника, в том числе дешифрование команд управления.
"Полученные документы будут служить доказательной базой для суда, они позволят держать на контроле каждую фамилию вражеских оккупантов и все оставшиеся в живых – обязательно будут наказаны", - добавили в ведомстве.