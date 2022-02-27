Представителей Украины в Гомеле не будет. Такой формат действительно обсуждался, но РФ в последний момент потребовала сложения оружия украинской армией, - Никифоров

Позиция Украины остается неизменной. Мы готовы встречаться в любом нейтральном месте.

Об этом сообщил в фейсбуке пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые коллеги, мы также услышали заявления о том, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры. Должен заявить, что представителей Украины там не будет. Такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент переговорщики РФ выдвинули требование, что украинская армия должна сначала сложить оружие. На это немедленно получили предложение отправиться за "русским военным кораблем". Поэтому их сегодняшние заявления и решения, несмотря на все, демонстративно ехать в Гомель - лишь информационное давление и попытка переложить ответственность за срыв на Украину", - отметил он.

"Это неправда. Украина готова к переговорам, но не готова выслушивать какие-либо предварительные условия. Это касается и места проведения. Мы не можем ехать в Беларусь, с территории которой в наши города направляются самолеты и ракеты. Так же в вопросах безопасности нашей делегации. "Мы вынуждены были бы полагаться на гарантии принимающей стороны. Учитывая предыдущие события, такие гарантии стоят очень мало", - добавляет пресс-секретарь Зеленского.

Позиция Украины остается неизменной. Мы готовы встречаться в любом нейтральном месте: Баку, Стамбуле, Варшаве, Вене… Продолжите сами. Мы и дальше приглашаем Россию как можно быстрее сесть за стол переговоров и уберечь жизнь своих военных. Каждый день промедления будет стоить РФ невосполнимыми человеческими и экономическими потерями.

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