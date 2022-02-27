На границе с Венгрией круглосуточно будут работать еще два пункта пропуска, - Госпогранслужба. ФОТО
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На границе с Венгрией будут круглосуточно работать еще два пункта пропуска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в фейсбуке.
"Вниманию граждан, которые планируют пересекать границу. Доводим до Вашего сведения, что на границе с Венгрией меняется режим функционирования пунктов пропуска "Звонковое" и "Косино"", - говорится в сообщении.
Оформление лиц и транспортных средств в указанных пунктах пропуска будет производиться круглосуточно.
"Просим учесть вышеупомянутую информацию при планировании заграничных поездок", - добавили в ведомстве.