На границе с Венгрией круглосуточно будут работать еще два пункта пропуска, - Госпогранслужба. ФОТО

На границе с Венгрией будут круглосуточно работать еще два пункта пропуска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в фейсбуке.

"Вниманию граждан, которые планируют пересекать границу. Доводим до Вашего сведения, что на границе с Венгрией меняется режим функционирования пунктов пропуска "Звонковое" и "Косино"", - говорится в сообщении.

Оформление лиц и транспортных средств в указанных пунктах пропуска будет производиться круглосуточно.

"Просим учесть вышеупомянутую информацию при планировании заграничных поездок", - добавили в ведомстве.





