Кулеба призвал иностранцев, желающих защищать Украину, обращаться в украинские посольства: "Вместе победили Гитлера, победим и Путина"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал иностранцев, желающих защищать Украину в составе Международного легиона территориальной обороны Украины, обращаться в украинские посольства за рубежом.