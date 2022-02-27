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Кулеба призвал иностранцев, желающих защищать Украину, обращаться в украинские посольства: "Вместе победили Гитлера, победим и Путина"

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Кулеба призвал иностранцев, желающих защищать Украину, обращаться в украинские посольства: "Вместе победили Гитлера, победим и Путина"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал иностранцев, желающих защищать Украину в составе Международного легиона территориальной обороны Украины, обращаться в украинские посольства за рубежом.

"Иностранцев, стремящихся защищать Украину и мировую безопасность в составе Интернационального легиона территориальной обороны Украины, приглашаю обращаться в зарубежные дипломатические учреждения Украины в соответствующих странах. Вместе победили Гитлера, победим и Путина", - написал Кулеба в Facebook в воскресенье, передает Цензор.

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